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Нетрезвый украинец в шлепанцах попытался прорваться на территорию России

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В Харьковской области нетрезвый украинец попытался попасть на территорию России в обход пограничного пункта пропуска, сообщает 26 октября «Страна.ua».

По данным издания, инцидент произошел накануне в районе населенного пункта Гранов. Пограничники обратили внимание на мужчину, обутого не по погоде — в шлепанцы, который двигался в сторону РФ.

«Пограничный наряд отдела «Дергачи» остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, что недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно забыв надеть ботинки, потому что был пьян», — говорится в сообщении украинской госпогранслужбы.

Нарушителя задержали. Им оказался житель Покровска Донецкой области. По словам мужчины, он хотел сократить путь в Россию, поэтому пошел в обход погранпункта.

При этом при себе он имел только внутренний паспорт, тогда как попасть на территорию РФ украинцы теперь могут только по загранпаспорту.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлен административный протокол.

В июле сообщалось, что украинец попытался незаконно убежать в Россию и попал на видео. На кадрах видно, что мужчина ночью перелез через заграждения на границе двух стран.

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