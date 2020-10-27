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Мужчина попытался украсть скульптуру из Лувра для возвращения в Африку

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В Лувре задержали конголезского активиста Эмери Мвазуду Дийябанзу, который попытался вынести из французского музея скульптуру XIII века, сообщает BFMTV 26 октября.

По данным телеканала, инцидент произошел в четверг. Мужчина на глазах у посетителей снял с постамента скульптуру, стоявшую в одном из выставочных павильонов, и попытался унести ее с собой. По его словам, он хотел вернуть в Африку «похищенное наследие».

«Я возвращаюсь домой с этим наследием, которое было украдено», — заявил он на видео, которое опубликовано в Twitter.

Отмечается, что скульптура была создана на индонезийском острове Флорес и не имеет никакого отношения к Африке.

Дийябанзу ранее уже привлекался к ответственности в связи с подобным инцидентом. Он пытался завладеть погребальным сосудом из Музея на набережной Бранли, который является образцом традиционного примитивного искусства Африки, Азии, Океании и Америки. Суд оштрафовал его на €1 тыс.

21 октября сообщалось, что в Берлине неизвестные повредили около 70 экспонатов музеев античного и современного искусства, расположенных на Музейном острове в центре немецкой столицы.

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