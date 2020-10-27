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Lindt решила доказать ФАС в суде качество своего шоколада

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Компания Lindt & Sprüngli обжалует в суде предписание Федеральной антимонопольной службы, которая в августе этого года возбудила дело против производителя шоколада. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС.

Дело находится в Арбитражном суде столице. В пресс-службе компании подтвердили, что участвуют в судебном процессе.

В декабре 2019 года антимонопольная служба выдала изготовителю предупреждение. ФАС посчитала, что Lindt в России по качеству отличается от шоколада, который продается под этим брендом в Европе. При этом на упаковке есть такие слова, как «стандарт», «традиции» и «качество».

Эти утверждения, по мнению службы, формируют у потребителя впечатление, что ему предлагают такой же товар, который производят и продают в странах Западной Европы. Служба потребовала снять противоречие до 31 июля 2020 года. Этого не произошло, и в августе ФАС возбудила дело против изготовителя.

В компании Lindt & Sprüngli «Известиям» сказали, что поставляют в РФ такую же продукцию, как и в другие страны Европы и мира. Ее изготавливают на четырех заводах: в Швейцарии, Франции, Германии и Италии.

Изготовитель подчеркнул, что на фабриках компании нет специальных производственных мощностей или отдельных технологических линий для изготовления продукции, которая предназначена для продажи в России или какой-либо другой стране мира.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Познаются в еде: производитель шоколада Lindt пошел в суд после предупреждения ФАС

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