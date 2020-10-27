Ученый назвал неоправданным назначение антибиотиков в 90% случаев COVID-19

Больным коронавирусом назначают антибиотики в 90% случаев, хотя реально эти препараты нужны лишь 10% пациентов, у которых развиваются бактериальные осложнения. Об этом в интервью «Известиям» сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

«В 90% случаев назначение антибиотиков при коронавирусе неоправданно. Да, при новой инфекции могут быть бактериальные осложнения. Но только в 10–15% случаев, не более того, — рассказал специалист. — К тому же антибиотики не могут предотвратить развитие таких осложнений, если их назначить с первых дней лечения. Зато поспособствуют формированию устойчивости микробов, из-за чего бактериальная суперинфекция не будет поддаваться лечению».

Сейчас от неоправданного использования антибиотиков отказываются во всем мире, указал ученый. Их бесконтрольное применения приведет к росту числа устойчивых к лекарствам штаммов бактерий в три-четыре раза, рассказал Сергей Яковлев.

Специалист подчеркнул, что уже есть модельные исследования, которые показывают: если антибиотики будут применяться столь же активно, то к 2050-му году ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми микробами, будет умирать 10 млн человек в мире.

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