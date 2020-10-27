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В ВОЗ рассказали о мутациях коронавируса

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Свидетельств существования опасных мутаций коронавируса пока нет, SARS-CoV-2 остается стабильным, заявила 26 октября глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ораганизации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

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По словам специалиста, с начала пандемии в ВОЗ создана группа, которая целенаправленно следит за изменениями вируса.

«Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По словам Керкхове, у коронавируса есть мутации, но они нормальные, и не мешают диагностированию и лечению.

Пока указаний на опасные мутации, делающие COVID-19 более заразными или смертельным, нет, добавили в ВОЗ.

19 октября главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков рассказал, что течение COVID-19 будет проходить более мягко, благодаря естественным процессам мутации вируса до более слабых форм в течение 5–10 лет. По его словам, в отличие от гриппа, который мутирует несколько раз в год, циклы изменений коронавируса очень длительные.

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