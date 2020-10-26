В Севастополе отремонтируют 14 улиц по нацпроекту

Дорожники в этом году в рамках национального проекта отремонтируют 14 магистралей в Ленинском районе Севастополя. Работы уже ведутся на четырех объектах, среди которых улица Коммунистическая.

В пресс-службе правительства города отметили, что вдоль улицы расположены жилые дома и социальные объекты, в том числе большой комплекс Городской инфекционной больницы, и остановки общественного транспорта. «После проведения подготовительных работ на дорогу выйдет асфальтоукладочный комплекс для устройства 16 тыс кв. м асфальтобетонного покрытия», – уточнили в пресс-службе.

Как пишет онлайн-газета «Новый Севастополь», для обеспечения безопасности на улице Коммунистическая установят около 100 дорожных знаков, ограждение и искусственную дорожную неровность. На ремонт выделено 36 млн рублей.