Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в порт Мукран
Мир
В Турции после взрыва нейтрализовали двух террористов
Армия
Патрульный корабль «Василий Быков» завершил испытания в Арктике
Общество
Минздрав рекомендовал препарат умифеновир для профилактики COVID-19
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на территории завода «Серп и Молот» в Москве

Останки 20 человек нашли в захоронении времен ВОВ в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Останки более 20 человек нашли в недавно обнаруженном захоронении расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан возле деревни Глоты Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

Он обратил внимание на большое количество гильз. «Найден один патрон с мельхиоровой пулей. Явно в расстреле участвовал какой-то высокий чин СС», – продолжил он. Останки изучат специалисты следственного управления СК России по региону.

В сентябре было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Останки 134 человек извлечены на одном из земельных участков в городе Луга. Немцы устроили там пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020