Останки 20 человек нашли в захоронении времен ВОВ в Псковской области

Останки более 20 человек нашли в недавно обнаруженном захоронении расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан возле деревни Глоты Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

Он обратил внимание на большое количество гильз. «Найден один патрон с мельхиоровой пулей. Явно в расстреле участвовал какой-то высокий чин СС», – продолжил он. Останки изучат специалисты следственного управления СК России по региону.

В сентябре было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Останки 134 человек извлечены на одном из земельных участков в городе Луга. Немцы устроили там пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных.