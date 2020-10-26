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Директора фирмы на Урале оштрафовали на 300 тыс. рублей за ущерб экологии

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В Свердловской области суд оштрафовал директора фирмы на 300 тыс. рублей за ущерб экологии на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Установлено, что с ноября 2015-го по ноябрь 2018 года 46-летний директор ЗАО «УК ГорСвет» незаконно размещал отходы IV класса опасности на участках поселка под городом Березовский. На непредназначенных для этого территориях складировались бытовые отходы, строительный мусор, ил с очистных сооружений МУП «Водоканал», пишет ТагилСити.ру.

В районе поселка почва оказалась заражена нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и другими элементами, концентрация которых превысила допустимую норму в 15-20 раз. Общий ущерб оценили в 108 млн рублей.

Березовский городской суд признал директора предприятия виновным по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

23 октября глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высказал мнение, что токсичность водорослей стала причиной загрязнения акватории Камчатки, где произошла массовая гибель морских животных. По его словам, пока непонятно, что спровоцировало такую реакцию.

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