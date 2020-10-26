Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в порт Мукран
Мир
В Турции после взрыва нейтрализовали двух террористов
Армия
Патрульный корабль «Василий Быков» завершил испытания в Арктике
Общество
Минздрав рекомендовал препарат умифеновир для профилактики COVID-19
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на территории завода «Серп и Молот» в Москве

Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в порт Мукран

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось из Калининграда в немецкий порт Мукран — логистическую базу «Северного потока—2». Это следует из данных портала по отслеживанию передвижения судов MarineTraffic.

Ладно в датском королевстве: почему страна разрешила эксплуатацию СП-2
По мнению экспертов, решение ее энергетического агентства не повлияет на сроки сдачи газопровода

В движение «Академик Черский» пришел утром 26 октября. Вместе с ним в Германию направились суда снабжения «Умка» и «Финвал».

Корабли несколько месяцев пробыли в Мукране, где хранятся трубы для газопровода, а затем 7 октября прибыли в Калининград.

Накануне сообщалось, что «Академик Черский» начал движение в направлении датского острова Борнхольм, вблизи которого находится недостроенный участок «Северного потока -2».

20 октября США анонсировали новые санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода. Ограничения затронут предприятия, занимающиеся модернизацией или установкой оборудования на судах-трубоукладчиках.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных ранее американских санкций, работы по укладке труб были приостановлены, так как швейцарская компания All Seas вывела свои суда из Балтики.

К настоящему моменту осталось проложить 160 км труб.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020