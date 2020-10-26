Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в порт Мукран
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось из Калининграда в немецкий порт Мукран — логистическую базу «Северного потока—2». Это следует из данных портала по отслеживанию передвижения судов MarineTraffic.
В движение «Академик Черский» пришел утром 26 октября. Вместе с ним в Германию направились суда снабжения «Умка» и «Финвал».
Корабли несколько месяцев пробыли в Мукране, где хранятся трубы для газопровода, а затем 7 октября прибыли в Калининград.
Накануне сообщалось, что «Академик Черский» начал движение в направлении датского острова Борнхольм, вблизи которого находится недостроенный участок «Северного потока -2».
20 октября США анонсировали новые санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода. Ограничения затронут предприятия, занимающиеся модернизацией или установкой оборудования на судах-трубоукладчиках.
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных ранее американских санкций, работы по укладке труб были приостановлены, так как швейцарская компания All Seas вывела свои суда из Балтики.
К настоящему моменту осталось проложить 160 км труб.