Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в порт Мукран

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось из Калининграда в немецкий порт Мукран — логистическую базу «Северного потока—2». Это следует из данных портала по отслеживанию передвижения судов MarineTraffic.

В движение «Академик Черский» пришел утром 26 октября. Вместе с ним в Германию направились суда снабжения «Умка» и «Финвал».

Корабли несколько месяцев пробыли в Мукране, где хранятся трубы для газопровода, а затем 7 октября прибыли в Калининград.

Накануне сообщалось, что «Академик Черский» начал движение в направлении датского острова Борнхольм, вблизи которого находится недостроенный участок «Северного потока -2».

20 октября США анонсировали новые санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода. Ограничения затронут предприятия, занимающиеся модернизацией или установкой оборудования на судах-трубоукладчиках.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных ранее американских санкций, работы по укладке труб были приостановлены, так как швейцарская компания All Seas вывела свои суда из Балтики.

К настоящему моменту осталось проложить 160 км труб.