Камеры фиксации нарушений ПДД установят на трассе М-4 в Ростовской области
На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает региональное правительство.
Системы «Кордон» появятся на участке с 1024-го по 1036-й км. Сейчас там проходит реконструкция в рамках строительства обхода Аксая, пишет RostovGazeta.
В общей сложности на 12-километровом участке установят 16 камер и 23 радиолокационных детектора транспорта. Завершить работы планируется в ноябре этого года.
Безопасности будет способствовать автоматизированная система управления дорожным движением. Она будет контролировать освещение и выбирать скоростной режим.
7 октября глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил повышать штрафы и ужесточать наказания за повторные нарушения правил дорожного движения.