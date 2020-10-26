Камеры фиксации нарушений ПДД установят на трассе М-4 в Ростовской области

На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает региональное правительство.

Системы «Кордон» появятся на участке с 1024-го по 1036-й км. Сейчас там проходит реконструкция в рамках строительства обхода Аксая, пишет RostovGazeta.

В общей сложности на 12-километровом участке установят 16 камер и 23 радиолокационных детектора транспорта. Завершить работы планируется в ноябре этого года.

Безопасности будет способствовать автоматизированная система управления дорожным движением. Она будет контролировать освещение и выбирать скоростной режим.

7 октября глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил повышать штрафы и ужесточать наказания за повторные нарушения правил дорожного движения.