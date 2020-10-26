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Реконструкция Митридатской лестницы завершается в Керчи

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Реконструкцию Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи закончат в ноябре. Затем начнется благоустройство прилегающей территории. По словам главы администрации города Сергея Бороздина, не исключен вариант, что граждан могут пустить на лестницы до их ввода в эксплуатацию, передает Крыминформ.

«Мы приняли решение, изыскали денежные средства, сделали проектирование, сейчас у нас (начнутся) строительно-монтажные работы по благоустройству прилегающей территории. В начале следующего года мы завершим и прилегающую территорию. Плюс верхнее плато: делается проект, полностью все плато – не только у самого обелиска – будет приведено в соответствие, плитка уложена, установлены помещения для охраны, установим видеокамеры и так далее», – пояснил Бороздин.

Митридатская лестница – главный символ Керчи, долгое время она была в аварийном состоянии. Летом 2015 года одно её крыло обрушилось.

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