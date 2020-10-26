Нурмагомедов обошел Бузову по числу подписчиков в Instagram

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обогнал певицу Ольгу Бузову по числу подписчиков в Instagram.

За страницей спортсмена следят 24,6 млн человек, на Бузову подписано 22,1 млн пользователей соцсети.

При этом накануне певица сообщила, что вошла в Книгу рекордов России как обладатель самого читаемого Instagram-аккаунта на территории России и СНГ. Помимо этого, Бузову признали самой влиятельной девушкой с наибольшим числом подписчиков в Instagram, напоминает телеканал РЕН ТВ.

24 октября Нурмагомедов во втором раунде боя с американским бойцом Джастином Гэтжи удушающим приемом победил его и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

С победой россиянина поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.