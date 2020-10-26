Мишустин рассказал о своем отношении к школьным учителям

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что носил гостинцы своим школьным учителям, когда они болели. Об этом он сказал на встрече с руководством Госдумы в понедельник, 26 сентября.

«Я учителей своих любил. Когда они болели, гостинцы им носил», — заявил Мишустин.

При этом он усомнился в том, что болезнь педагога может обрадовать учеников. По мнению премьер-министра, дети переживают за своих учителей.

«Ну, наверное, есть где-то учителя, которых не любят: там, физрук, трудовик или кто-то еще из других менее популярных профессий. Ну, может учительницу математики — кому трудно учиться. Вот, ну точно дети наши, мне кажется, ну уж не радуются, когда они болеют», — отметил Мишустин.

Также в ходе заседания глава правительства отметил, что говорить о победе над коронавирусом в России пока не приходится.

Сложная эпидемиологическая ситуация привела к дефициту бюджета. В связи с этим решения кабмина, принятые в условиях пандемии, будут действовать еще какое-то время.

За прошедшие 24 часа специалисты выявили в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Всего выявлено 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 пациентов, выздоровели 1 146 096 человек.

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