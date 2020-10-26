В Турции сравнили слова Макрона об исламе с фашизмом

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сравнил высказывания французского лидера Эммануэля Макрона об исламе и мусульманах с фашизмом.

По мнению Алтуна, Макрон дискриминирует живущих во Франции и Европе мусульман по политическим мотивам, используя при этом страхи и невежество. Также он заверил, что деятели наподобие Макрона сеют враждебность к исламу.

«Макрон следует старому фашистскому сценарию, который был нацелен на евреев в Европе. Мы должны призвать к ответственности таких безответственных деятелей», — написал Алтун в Twitter.

В октябре Макрон, выступая с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, предложил ужесточение контроля за финансами мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».

В ответ турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал ему «лечить психику». Резкие высказывания Анкары вызвали возмущение французских властей, после чего Париж отозвал посла из Турции для консультаций.

Позднее Эрдоган также призвал к бойкоту французских товаров МИД Франции назвал призывы безосновательными.