Мишустин заявил о растущей независимости банковской системы России

В банковской системе России сделан большой задел в сторону независимости от санкций. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Что касается наших действующих систем, в том числе финансовых: здесь я могу сказать точно абсолютно, что большой задел сделан банковской системой, Центральным банком России», — сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.

Он добавил, что сейчас в России активно работают над тем, чтобы быть независимыми от зарубежных платежных систем. В пример он привел национальную платежную карту «Мир».

По словам премьер-министра, страна всегда жила в условиях санкций, главное — развивать собственную экономику, собственные технологии, образование, науку, медицину. «Это то, собственно говоря, что и определил президент в указе по достижению национальных целей», — отметил Мишустин.

Он также выразил надежду на скорейшее снятие ограничений, связанных с коронавирусом.

«После того как сможем снимать ограничения, не будем ограничивать трудящихся в их правах», — пояснил председатель российского правительства.

Ранее в этот же день глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России может восстановиться до докризисных показателей во II полугодии 2021 года.