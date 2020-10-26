Новую технику закупят для дорожной службы Орловской области

Для ГУП «Дорожная служба» Орловской области планируют приобрести новую технику. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Общая максимальная стоимость закупок составит 5 млн рублей. На эти деньги приобретут машину дорожного мастера и коммунальную машину МК-03 со щеткой и погрузчиком с ковшом, пишет InfoOrel.ru.

Подрядчики должны поставить технику до 15 декабря этого года. Поставщиков поручено определить департаменту экономразвития региона.

В конце сентября сообщалось, что на территории Орловской области завершили ремонт федеральной трассы Р-119 Орел–Ливны–Елец–Липецк–Тамбов. Специалисты привели в порядок дорожное покрытие, тротуары и остановки.