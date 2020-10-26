Патрульный корабль «Василий Быков» завершил испытания в Арктике

В Арктике завершился цикл испытаний патрульного корабля (ПК) «Василий Быков», сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

«Василий Быков» провел в походах несколько месяцев. За это время были протестированы разные системы вооружения и жизнеобеспечения корвета. Ранее считалось, что ПК проекта 22160 мало подходят для Арктики, однако корвет справился со всеми поставленными задачами.

По словам бывшего начальника главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, успешный поход корвета показал, что при необходимости ПК проекта 22160 могут быть направлены в северные моря для противодействия подводным лодкам.

«Кораблю был поставлен ряд задач: проверить, как в этих широтах работают гидроакустические приборы, средства наблюдения за воздушной и морской обстановкой и как использовать оружие по необходимости. Это очень ценный поход. Он даст много данных, чтобы планировать строительство других кораблей данной серии», — подчеркнул он.

Благодаря модульной схеме, по которой выполнены корабли проекта 22160, на них можно быстро установить вооружения для выполнения конкретной боевой задачи. Гидроакустические станции и другое оборудование размещены в морских контейнерах, которые устанавливают на корабль.

Сейчас в ВМФ числятся два ПК проекта 22160 — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба находятся в составе Черноморского флота. Их специально разрабатывали для охраны судов при морских переходах и защиты военно-морских баз.

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