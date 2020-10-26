Взрыв произошел на юго-востоке Турции при задержании террориста

Взрыв произошел в понедельник в провинции Хатай на юго-востоке Турции во время погони полиции за террористами. Об этом 26 октября сообщает телеканал NTV со ссылкой на губернатора провинции Рахми Догана.

«В результате преследования одного из двух террористов в Искендеруне произошел взрыв. Террорист был обезврежен. Погибших нет. Операция продолжается»,— говорится в письменном заявлении губернатора.

Уточняется, что взрыв прогремел на улице Фенер. Место происшествия оцеплено. Туда были направлены полицейские, пожарные и медицинские бригады.

7 сентября сообщалось, что исполнитель теракта, совершенного в новогоднюю ночь 2017 года в стамбульском ночном клубе, Абдулгадир Машарипов приговорен к 40 пожизненным срокам. Срок заключения по совокупности обвинений превышает 1300 лет. Террорист признан виновным в покушении на убийство, преднамеренном убийстве 39 человек, в том числе сотрудника полиции, нарушении правил хранения оружия.