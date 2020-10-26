В Томске закупили 12 обогревателей для троллейбусов

В Томске к зимнему сезону готовят 115 троллейбусов. Для обеспечения комфортной температуры в салонах «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) закупило 12 обогревателей, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Для того, чтобы зимой трамваи и троллейбусы работали бесперебойно и были комфортны для пассажиров специалисты ТТУ проводят полугодовой технический осмотр подвижного состава. Для удобства томичей приобретено 12 электрообогревателей, которые будут прогревать воздух в салонах троллейбусов», — цитирует сообщение администрации РИА «Томск».

В рамках подготовки специалисты замеряют сопротивление изоляции, инспектируют состояние защитных чехлов, плотность закрывания дверей и окон. Также они изучают пневматическое оборудование, а аккумуляторные батареи переводят на зимнюю плотность.

Как отметил начальник департамента горхозяйства Владимир Брюханцев, с октября на предприятии проводится инструктаж с водителями и кондукторами.

Также подготовка к зиме ведется на автобусных маршрутах. На сегодняшний день в городе существует 19 предприятий, занимающихся перевозками пассажиров. За ними числится 582 автобуса.