Крупный пожар произошел возле границы нацпарка «Земля леопарда»

В Приморском крае на границе нацпарка «Земля леопарда» произошел первый крупный за эту осень пожар. Загорелась сухая трава чуть южнее поселка Рязановка Хасанского района. На место оперативно приехала группа госинспекторов «Земли леопарда». По предварительным оценкам, успело пострадать несколько тысяч гектаров земли, передает Vostokmedia.

«Огонь подобрался максимально близко к границе охраняемой территории, работу приходилось вести в условиях сильного ветра со скоростью 14 м/c, который постоянно менял направление. Нацпарк мы отстояли, можно сказать, героически. Огромную роль сыграли заранее подготовленные нами минерализованные полосы», — подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране территории.

По мнению экспертов, причиной возгорания мог стать поджог, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе нацпарка. Дым крупного пожара доходил до Владивостока.

Отмечается, что пожароопасному периоду на «Земле леопарда» восстановили более 200 км минерализованных полос, создали резервный запас топлива и привели в повышенную готовность всю технику и оборудование.