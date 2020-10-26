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Экскурсии в нацпарке «Красноярские Столбы» отменили из-за пандемии

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Из-за второй волны коронавирусной инфекции в нацпарке «Красноярские Столбы» отменяют экскурсии и временно закрывают турцентр «Перевал». Как отметили в руководстве заповедника, такие меры продиктованы новым губернаторским указом и будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

Стоит отметить, что, во время действия ограничений любители активного отдыха все так же смогут посещать территорию нацпарка, однако из-за падения сухостойных деревьев тропы между Столбами 1 и 3 лучше обходить стороной. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Несмотря на федеральный закон, вход в нацпарк «Красноярские Столбы» останется бесплатным. Этот вопрос обсудили ранее на заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Как рассказала глава агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина, благодаря увеличению субсидий в три раза любителям активного отдыха не придется платить за вход на заповедную территорию.

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