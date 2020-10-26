В Нью-Йорке появилось изображение Трампа в виде иконы

Американский художник Дэвид Датуна представил новое произведение — картину, на которой в виде иконы изображен президент США Дональд Трамп с пустой книгой в руках. Изображение установлено в понедельник, 26 октября, на стене церкви Святого Томаса в Нью-Йорке.

«Работа демонстрирует двойственность реальности и ставит ее на первый план. Сегодняшняя реальность необычна: у нас есть самопровозглашенный святой, который проповедует «ничто», каждый день затягивая нас все глубже в свою корыстную пустоту золотого тельца. Пора уже перевернуть эту страницу», — цитирует художника ТАСС.

Датуна считается мастером современного искусства. В конце прошлого года он устроил перформанс «Голодный художник» — съел в галерее Perrotin в Майами арт-объект эпатажного итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющий собой банан, приклеенный скотчем к стене, и проданный за $120 тыс.

3 ноября в США пройдут всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее в понедельник Трамп в очередной раз посмеялся над своим соперником на предстоящих выборах, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.