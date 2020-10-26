Эксперты оценили заявление Путина об отказе от ракет 9М729

Российский президент Владимир Путин сделал заявление об отказе России от развертывания ракет 9М729 на европейской части страны при условии встречного решения со стороны государств — членов НАТО. Эксперты прокомментировали «Известиям» инициативу президента, назвав ее крайне важной, но сложно реализуемой.

Любой шаг в сторону деэскалации важен, сообщил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Мы не слышим никаких слов осуждений разных американских акций, включая, например, ситуацию в Ливии. Нет сил, которые могли бы противостоять. Есть только робкие попытки высказываться в области экономики. Что касается России как образа врага, то здесь практически сложилось единодушное мнение. А у стран, которые вроде говорят, что это не так, нет голоса. Это касается в том числе Италии», — пояснил политолог.

Найти общий язык с НАТО и США будет непросто, так как ДРСМД развалился не из-за появления ракеты 9М729, а из-за того, что соглашение было невыгодно США, считает военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, Вашингтону «нечем было угрожать» России.

Литовкин напомнил, что США запустили разработку и производство ракет средней и меньшей дальности и предположил, что они будут наращивать присутствие своего вооружения не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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«Взаимный зачет: зачем РФ предложила НАТО обоюдный отказ от РСМД»