Прямой эфир

Эксперты оценили заявление Путина об отказе от ракет 9М729

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский президент Владимир Путин сделал заявление об отказе России от развертывания ракет 9М729 на европейской части страны при условии встречного решения со стороны государств — членов НАТО. Эксперты прокомментировали «Известиям» инициативу президента, назвав ее крайне важной, но сложно реализуемой.

Зазеркальные меры: НАТО подготовило ответ на российские ракеты
В Москве реакцию альянса считают необоснованной

Любой шаг в сторону деэскалации важен, сообщил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Мы не слышим никаких слов осуждений разных американских акций, включая, например, ситуацию в Ливии. Нет сил, которые могли бы противостоять. Есть только робкие попытки высказываться в области экономики. Что касается России как образа врага, то здесь практически сложилось единодушное мнение. А у стран, которые вроде говорят, что это не так, нет голоса. Это касается в том числе Италии», — пояснил политолог.

Найти общий язык с НАТО и США будет непросто, так как ДРСМД развалился не из-за появления ракеты 9М729, а из-за того, что соглашение было невыгодно США, считает военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, Вашингтону «нечем было угрожать» России.

Литовкин напомнил, что США запустили разработку и производство ракет средней и меньшей дальности и предположил, что они будут наращивать присутствие своего вооружения не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Полную версию материала читайте в материале:

«Взаимный зачет: зачем РФ предложила НАТО обоюдный отказ от РСМД»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020