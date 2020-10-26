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Трамп отказался признать нарушения перемирия в Карабахе

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, достигнутое накануне при посредничестве Вашингтона, не нарушается. Такое мнение американский лидер высказал в понедельник, 26 октября.

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Как пишет пресс-служба Белого дома, несмотря на поступающие от Еревана и Баку сообщения о нарушениях противником режима перемирия, хозяин Белого дома на заданный вопрос ответил, что режим всё еще соблюдается.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал третью попытку установить режим прекращения огня в Карабахе провалившейся. По его словам, армянский народ готов пойти на компромисс, но не на капитуляцию.

Ранее в этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что на юго-востоке Нагорного Карабаха идут тяжелые бои.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. На сайте оборонного ведомства появилась информация об артиллерийских обстрелах армянскими ВС территорий Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов Азербайджана и позиций подразделений азербайджанских войск, расположенных в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях города Тертер.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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