Боксер Кудряшов оценил шансы Гассиева в поединке с Сефери

Смена соперника не повлияет на подготовку россиянина Мурата Гассиева, который теперь должен провести поединок с албанцем Нури Сефери. Такое мнение высказал российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории, Дмитрий Кудряшов (Кувалда) в понедельник, 26 октября.

«Вряд ли смена соперника повлияет на Мурата, на его настрой, на его подготовку, потому как Нури Сефери — это боксер, наверное, первой сотни. И для Мурата, для чемпиона мира по двум версиям, этот бой не будет крайне сложным», — приводит слова Кудряшова телеканал РЕН ТВ.

Он также выразил уверенность, что Гассиев справится с «албанским Тайсоном». «Этот бой нужен для того, чтобы Мурату почувствовать ринг, найти себя после перерыва», — добавил Кудряшов.

Бой Гассиева с Сефери состоится 31 октября в Сочи, для россиянина это будет дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.