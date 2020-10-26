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В Петербург прибыл «Поезд Победы»

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«Петербург встретил «Поезд Победы». Это уникальный исторический музей — своего рода «машина времени». Здесь посетитель может погрузиться в события Великой Отечественной войны. Такие музеи сохраняют память о подвигах предков, сражавшихся и погибших в боях за Родину», — сказал губернатор Александр Беглов.

Как отметил глава города, благодаря таким проектам, как «Поезд Победы», люди могут почувствовать атмосферу тех лет и увидеть войну глазами ее участников. Проект будет интересен в первую очередь молодым людям, он поможет воспитать у них интерес к изучению истории нашей страны.

Музей «Поезд Победы» — иммерсивная историко-художественная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция поезда представляет собой цельную композицию, состоящую из восьми тематических вагонов. Посетители музея могут увидеть мирную довоенную жизнь и быт блокадного Ленинграда, оказаться в «настоящем» окопе во время сражения, «помочь» раненым солдатам, «поучаствовать» в подготовке наступательной операции «Багратион».

Экспозиция поезда построена так, чтобы полностью реализовать главную идею проекта — помочь посетителям оказаться на месте участников событий военных лет.

Путь «Поезда Победы» пролегает через 13 городов. В пути он проведет 36 дней, чтобы как можно больше людей смогли посетить выставку. В Петербурге музей будет работать до 27 октября. Выставка открыта для посещения только организованными группами. Дети допускаются с 12 лет.

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке АО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы». В рамках мероприятий Года памяти и славы проект был поддержан Министерством науки и высшего образования РФ.

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