Более 230 человек задержаны на протестах в Белоруссии

На несанкционированных акциях протеста в республике в понедельник задержано 235 человек, информирует незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» 26 октября.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, проводилось в Минске. Были они также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве.

Ранее в этот день в белорусском МВД сообщили о задержаниях 523 участников несанкционированных мероприятий за прошедшие акции протеста 25 октября. Из них 160 человек задержали в Минске.

Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданов отметила, что в Гродно и Лиде правоохранители применили против собравшихся слезоточивый газ.

Некоторые участники митингов «демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты», отдельные лица были пьяны.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник, 26 октября, в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

На следующий день на улицы республики вышли протестующие студенты, они провели сидячие забастовки на одном из факультетов Белгосуниверситета. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

Кроме студентов, прошел и марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Кроме того, о забастовках на крупных предприятиях республики сообщали белорусские СМИ и соцсети. Между тем в Минпроме Белоруссии опровергли эти сообщения, заявив, что работают в штатном режиме.