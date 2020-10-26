Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны и нацбезопасности

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, 26 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года. В тексте документа также перечисляются основные интересы России в регионе. В их числе обеспечение суверенитета, сохранение Арктики как территории мира и стабильности, развитие Северного морского пути и обеспечение высокого качества жизни арктической территории РФ.

Кроме того, заявлено о планах повысить боевые возможности группировок войск в регионе и поддержать их боевой потенциал на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России.

В июле сообщалось, что США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике. При этом в июне МИД РФ указывал на попытку Вашингтона превратить Арктический регион в театр военных действий и усилить в нем напряженность.

В декабре прошлого года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами под российским флагом закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Это же касается перевозок нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также газового конденсата и угля.

Осенью 2019 года профильные министерства РФ разработали пять законопроектов для поддержки освоения Арктики. Предложения подготовлены специалистами Минэнерго, Минфина и Минвостокразвития.