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Образовательный комплекс «Точка будущего» построят в Якутске

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В Якутске планируют построить образовательный комплекс «Точка будущего» близ микрорайона «Сатал». Там будут обучаться дети из приемных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующая договоренность была достигнута между главой республики Айсеном Николаевым и Альбертом Авдоляном, основателем благотворительного фонда «Новый дом».

По данным департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры города, площадь комплекса составит 20 га, сообщает ИА YakutiaMedia.

«Комплекс будет полностью строиться на средства благотворительного фонда. И в дальнейшем, содержание «Точки будущего» будет осуществляться за их счет, по предварительным данным, около 600 млн рублей в год», — отметила глава Якутска Сардана Авксентьева.

Ранее в Якутске стартовала подготовка к благоустройству ключевых общественных пространств — набережной реки Сайсары и сквера Матери. Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации. Цена контракта может составить 10 млн рублей.

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