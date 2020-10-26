В Казани при попытке купить автомобиль пострадали 15 человек

Жители Казани массово жалуются на мошенничество при покупке машины по программе trade-in в автосалоне «Казань. Автоцентр». Согласно проведенному ProKazan.ru опросу, на удочку мошенников попадалась половина респондентов.

В целом жалобы касаются навязывания кредитов, резкого повышения цены на автомобиль после устных договоренностей и официальной продажи своей старой машины автосалону по системе trade-in. Людям предлагают взять там же кредит на недостающую сумму, а в случае отказа предупреждают клиента, что машину он уже продал и вернуть ее не получится.

В одном из случаев стоимость автомобиля выросла с 200 тыс. до 800 тыс. рублей, а процент по кредиту — с 8 до 13% годовых. Старую машину, проданную по системе trade-in, возвращать в салоне отказались.

«Изначально была машина около 500 [тыс. рублей], потом уже 700, далее еще нужно что-то оформить — и стало 800. Но говорили, что всюду льготы, акции, всё вернут якобы. Тут бонусы и еще, еще. В итоге она [сотрудница салона] подсунула документы, прикрывая некоторые места стикером розовым. Мы растерялись, подписали. Но после нам ни документов, ни денег не дали», — рассказывает другая покупательница, приехавшая за машиной из Нижнекамска.

На сегодняшний день в правоохранительные органы подано 15 официальных заявлений на автосалон, сообщили ProKazan.ru в МВД. Однако все из них получили отказ в возбуждении уголовного дела. Причина такого решения в том, что гражданско-правовые отношения разбираются в судебном порядке, объяснила начальник управления по связям со СМИ УМВД по Казани Мария Киямутдинова.

Обращения по поводу «Казань. Автоцентр» также поступили в Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что сейчас они находятся на рассмотрении.

Некоторые потерпевшие намерены защищать свои права в суде. На различных сайтах люди пишут комментарии, предупреждая других автолюбителей о мошенничестве.