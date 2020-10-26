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Дело об убийстве депутата Петрова передали в центральный аппарат СК

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Уголовное дело об убийстве бизнесмена и депутата Выборга Александра Петрова передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 26 октября.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — рассказала она.

По информации следствия, в вечернее время 24 октября 2020 года Александр Петров, находившийся на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области, был убит выстрелом из огнестрельного оружия с противоположного берега реки.

Следователи и криминалисты СК РФ в ходе осмотра места происшествия изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками оперативных подразделений продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления, допрашивают свидетелей, изучают круг общения потерпевшего, а также выясняют иные сведения, отмечает Петренко.

Ранее 26 октября стали известны новые подробности преступления. Правоохранители нашли в реке Великой, неподалеку от коттеджа убитого бизнесмена и депутата Александра Петрова, пулю от патрона калибра 7,62. По предварительным данным, стрельба велась из модернизированного автомата Калашникова с оптикой или из снайперской винтовки Драгунова.

По предварительным данным, стрельбу вел профессионал. Киллер ожидал жертву в зоне поражения примерно 6–8 часов.

25 октября сообщалось, что Петров планировал продать дом и уехать за границу.

В тот же день были опубликованы кадры с предполагаемого места убийства бизнесмена. Есть основания считать, что в Петрова выстрелили с другого берега реки, у которой находился дом погибшего.

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