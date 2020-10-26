В Минприроды назвали преждевременной добычу полезных ископаемых на других планетах

Человечеству еще рано отправлять экспедиции на другие планеты, чтобы добывать полезные ископаемые. Об этом заявил журналистам в понедельник, 26 октября, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Рановато лететь на другие планеты и заниматься там добычей полезных ископаемых», — цитирует Кобылкина ТАСС.

Он подчеркнул, что сперва нужно научиться добывать полезные ископаемые на Земле и не причинять при этом вреда природе, не провоцировать аварии.

«Не очень хотелось бы, чтобы Мексиканский залив образовался на Луне», — резюмировал Кобылкин.

Ранее, 26 октября, замглавы Минприроды Денис Храмов заявил, что проект «Чистый воздух» является самым трудным и сложным в национальном проекте «Экология».

Согласно проекту, к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Медногорске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Новокузнецке, Норильске, Челябинске, Омске, Череповце и Чите.

23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очищение воздуха является одной из приоритетов экологической повестки.

15 октября экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете представили на заседании рабочей группы общественного совета документ, в котором предлагается пересмотреть список участников федерального проекта «Чистый воздух» и увеличить его в два раза.