Карантин по АЧС снимают на воронежских предприятиях

На предприятиях Воронежской области начали снимать карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Как говорится в проекте приказа главы региона, ограничительные мероприятия на территории ООО «Калачеевский мясокомбинат» должны отменить с 27 октября. Ранее аналогичный документы был подписан в отношении ООО «Мясокомбинат Бобровский».

Решения приняты на основании заключений глав районных станций по борьбе с болезнями животных. Они подтвердили выполнение на предприятиях соответствующего плана мероприятий по ликвидации, купированию и предотвращению распространения заболевания.

Как уточняет ИА «Абирег», вирус АЧС нашли в Калачеевском районе в начале октября на территории специализированного хозяйства «Калачеевское». В районе ввели карантин до 2 марта. В результате борьбы с распространением заболевания было забито более 34 тыс. голов свиней, которые принадлежали хозяйству и жителям этого района.