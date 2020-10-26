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В Белоруссии ряд предприятий объявили забастовку

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На крупных заводах Белоруссии прошли акции протеста. Об этом сообщил портал TUT.by 26 октября.

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Сообщается, что на заводе по производству холодильников «Атлант» и Минском тракторном заводе началось шествие рабочих, на забастовку вышли инженеры «Белкоммунмаша».

На Минском электротехническом заводе утром основные цеха остановили работу, приостановил работу и кузнечный цех Минского автомобильного завода. По словам работника завода, в одном из цехов руководству выставили требования, среди которых, в частности, отставка президента Александра Лукашенко.

Как сообщили работники «Гродно Азот», не произошла пересменка в трех цехах: Аммиак-3, Карбамид-4 и АКиКАС.

О бастующих на «Беларуськалии» и МАЗе также сообщал «Белорусский партизан».

Однако позднее минпром республики опроверг эту информацию и информировал, что промышленные предприятия Белоруссии работают в штатном режиме, информации о начале массовых забастовок нет.

«Известия» писали, что правоохранители в этот день начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке. Многие протестующие сумели скрыться. Несколько студентов были посажены в автозаки.

Кроме студентов, на митинги вышли также пенсионеры.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

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