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Эксперт назвала опасные последствия COVID-19 для детей

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Дети, которые переболели коронавирусной инфекцией, в будущем могут столкнуться с проблемами с фертильностью. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова на круглом столе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

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«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — цитирует ее «РИА Новости».

Намазова-Баранова уточнила, что обследование перенесших коронавирус детей свидетельствуют о снижении когнитивных функций на 30% даже при бессимптомном течении болезни.

В этой связи эксперт подчеркнула необходимость наблюдения за детьми, в любой форме переболевшими COVID-19.

15 октября главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин заявил, что фертильность мужчин, которые переболели коронавирусом, восстановится в течение трех месяцев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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