Кинологическую службу распускают на нижегородском предприятии

В Нижегородской области на Выксунском металлургическом заводе решили ликвидировать собственную кинологическую службу. Собак заменят средствами охранного видеонаблюдения.

Как пишет ИА «НьюсНН», кинологическая служба была создана на заводе еще в 1997 году. Чугунолитейный цех, кабельные тоннели, строительные площадки литейно-прокатного комплекса, зоны хранения товарно-материальных ценностей охраняли 24 собаки.

Теперь же на предприятии пришли к выводу, что животных лучше заменить видеокамерами, поскольку охрана с помощью собак «несет определенные риски».

На территории завода уже установили более 300 камер.

Сотрудники кинологической службы обеспечены новыми рабочими местами. Часть собак передали подразделению полиции, а часть — отправили на предприятие ГАЗ. Еще 11 собак ждут новых хозяев.