Белоруссия отказала во въезде 595 иностранцам «спортивного телосложения»

Власти Белоруссии отказали за неделю во въезде в страну 595 иностранцам, не сумевшим четко объяснить цели своего визита, в основном «крепкие молодые люди» въезжали в республику с территории Украины, из Польши и Литвы, сообщил в понедельник, 26 октября, официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«За прошедшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам. Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», — цитирует Бычковского БелТа.

Он добавил, что Белоруссия усилила охрану границы и внимательно проверяет основания для въезда в республику у иностранцев.

По словам Бычковского, люди, которым отказали во въезде, при уточняющих вопросах пограничников путались и не могли четко ответить, зачем едут в Белоруссию, где будут временно проживать в республике и за какие средства. Официальный представитель Госпогранкомитета подчеркнул, что в таких случаях у пограничников есть право не пропустить иностранца в страну.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили об экстремистских действиях протестующих. Такие действия спланированы и реализованы организованными группами, которые хотят довести до дестабилизации общественно-политическую ситуацию в стране.

В понедельник, 26 октября, на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Накануне в Белоруссии во время протестов были задержаны 523 человека. Милиция применяла водометы, светошумовые гранаты и другие спецсредства.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка». Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.