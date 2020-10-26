Карантин по бешенству объявили в Саратовской области

Карантин по заболеванию бешенством животных объявили в Петровском районе Саратовской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

Карантин с 23 октября ввели в селе Кожевино из-за зараженной бешенством собаки. В очагах инфекции теперь проведут вакцинацию животных. Также будет организован обход дворов для выявления больных животных, которых придется умертвить.

Другим постановлением глава региона снял карантин в поселке Первомайский Балашовского района. На территории подсобного хозяйства погибла зараженная бешенством лиса. В поселке провели все необходимые карантинные мероприятия, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В середине сентября карантин был введен сразу в двух населенных пунктах Саратовской области — в селе Сысоев Алгайского района и в селе Симоновка Калининского района.