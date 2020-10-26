У 85% привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V» не было побочных эффектов

У подавляющего большинства привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не наблюдалось каких-либо побочных эффектов. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как не трудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — отметил Гинцбург.

Он пояснил, что возможные побочные эффекты могут выражаться в повышении температуры тела до 38 градусов, ломоте в мышцах, а также в покраснении места укола и головной боли. По словам Гинцбурга, все побочные эффекты, которые наблюдались у вакцинированных, были незначительными и полностью соответствовали инструкции по применению препарата.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи также добавил, что в столичном регионе около 19 тыс. человек получили первый компонент вакцины, порядка 6,5 тыс. из них — второй.

Ранее в понедельник Гинцбург рассказал, что прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» не влияет на защитные свойства организма.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцина является двухкомпонентной и должна вводиться дважды с промежутком в 3–4 недели.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.