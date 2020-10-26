Сельский Центр досуга капитально ремонтируют в Иркутской области

Капитальный ремонт Центра досуга завершается в поселке Седаново Усть-Илимского района Иркутской области. Местные жители ранее просили помощи по этому вопросу у депутатов Законодательного собрания региона.

На работы было выделено 17 млн рублей, в том числе 14 млн рублей поступили из областного бюджета. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В настоящее время здание культурно-досугового центра полностью утеплили, там обновили внешнюю и внутреннюю отделку. Кроме того, рабочие заменили сантехнику.