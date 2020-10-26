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Фонтаны в Брянске законсервируют на зиму

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Сезон фонтанов завершился в Брянске. Городские гидросооружения выключили и в ближайшее время законсервируют на зиму.

Один из самых больших фонтанов в городе находится возле Кургана Бессмертия. Там вычистили чащу и теперь закрывают ее досками. Часть оборудования уже сняли и отправили на хранение.

Специальными щитами закрыли и фонтан в Круглом сквере. То же самое сделали и с гидротехническими сооружениями на набережной и на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский, пишет онлайн-газета «Брянские новости».

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