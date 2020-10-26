Прокуратура Латвии попросила Европарламент лишить иммунитета экс-мэра Риги

Прокуратура Латвии направила запрос в Европарламент с просьбой лишить депутатского иммунитета члена Европарламента экс-мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает в понедельник, 26 октября, местное информагентство LETA.

Как агентству рассказала пресс-секретарь прокуратуры Айга Ейдука, это необходимо «для начала уголовного преследования» в отношении Ушакова.

14 октября Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попросило Генпрокуратуру республики предъявить Ушакову обвинение в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения.

Антикоррупционное ведомство в своем заявлении не уточняет имя человека, которого необходимо обвинить. Вместе с этим в документе указывается, что, согласно материалам уголовного дела, этот человек хранил в своем офисе «устройство стратегической важности», осуществлявшее скрытые видео- и аудиозаписи. Физическим лицам в Латвии такие устройства запрещено покупать, хранить или использовать.

В прошлом году стало известно, что в ходе обысков в офисе Ушакова в Рижской думе было изъято устройство, предназначавшееся для специальных оперативных мероприятий. После этого было возбуждено соответствующее уголовное дело. В свою очередь, сам чиновник заявил, что для него стало неожиданностью обнаружение данного устройства, которое, по его словам, представляло собой склеенный альбом со встроенной камерой и микрофоном.

Нил Ушаков занимал пост градоначальника Риги на протяжении 10 лет. В апреле прошлого года министр регионального развития Латвии Юрис Пуце принял решение об отстранении от должности Ушакова «за неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов».

В основном претензии к чиновнику были связаны с деятельностью муниципального транспортного предприятия Rigas Satiksme («Рижское сообщение»). В частности, в отчетности компании отображено нецелевое использование €28 млн, выделенных на повышение капитала. Ушаков пообещал обжаловать решение министерства в суде.