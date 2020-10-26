Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
С борта МКС сняли мигающий огнями неопознанный объект
Происшествия
Буксир вышел на помощь севшему на мель у берегов Сахалина сухогрузу
Мир
Прокуратура Латвии попросила Европарламент лишить иммунитета экс-мэра Риги
Армия
Су-27 перехватил военные самолеты США и Германии над Балтийским морем
Происшествия
Для поисков пропавших при крушении вертолета под Вологдой привлекли Ми-8

Два человека провалились в котлован в поселке под Брянском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Белые Берега под Брянском два человека пострадали при падении в открытый котлован в районе местного рынка. В яму угодили скутерист и велосипедист. У скутериста сломано ребро, а у велосипедиста повреждена нога.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на жителей поселка, котлован появился около двух месяцев назад. До сих пор чиновники Фокинского района Брянска не сделали ничего, чтобы засыпать углубление.

16 октября сообщалось, что в поселке Вышков в Брянской области произошел провал грунта диаметром около 10 м и глубиной около 6 м. Это случилось из-за карстового провала. В результате обрушилась часть одноэтажного жилого дома, в котором проживали два человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020