Два человека провалились в котлован в поселке под Брянском

В поселке Белые Берега под Брянском два человека пострадали при падении в открытый котлован в районе местного рынка. В яму угодили скутерист и велосипедист. У скутериста сломано ребро, а у велосипедиста повреждена нога.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на жителей поселка, котлован появился около двух месяцев назад. До сих пор чиновники Фокинского района Брянска не сделали ничего, чтобы засыпать углубление.

16 октября сообщалось, что в поселке Вышков в Брянской области произошел провал грунта диаметром около 10 м и глубиной около 6 м. Это случилось из-за карстового провала. В результате обрушилась часть одноэтажного жилого дома, в котором проживали два человека.