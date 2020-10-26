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Гинцбург рассказал о влиянии вакцины «Спутник V» на иммунитет человека

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Прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» не влияет на защитные свойства организма. Об этом 26 октября заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а наоборот, создает хороший защитный барьер против данного возбудителя, именно возбудителя COVID-19, этого коронавируса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург предположил, что вакцина может создать перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые поражают организм человека.

Ранее в понедельник, Гинцбург заявил, что у большинства привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V» не наблюдается побочных эффектов.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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