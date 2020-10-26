Гинцбург рассказал о влиянии вакцины «Спутник V» на иммунитет человека

Прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» не влияет на защитные свойства организма. Об этом 26 октября заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а наоборот, создает хороший защитный барьер против данного возбудителя, именно возбудителя COVID-19, этого коронавируса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург предположил, что вакцина может создать перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые поражают организм человека.

Ранее в понедельник, Гинцбург заявил, что у большинства привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V» не наблюдается побочных эффектов.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.