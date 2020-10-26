Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Арестованы участники крупнейшей в Приангарье группы «черных лесорубов»
Мир
В США за сутки выявили более 60 тыс. случаев коронавируса
Мир
Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха
Общество
Путин учредил звание «Заслуженный судебный пристав РФ»
Культура
Представители 41 страны подтвердили участие в «Евровидении-2021»

Остановочные павильоны продезинфицировали в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове проводят санитарные обработки остановочных павильонов. Это делается по поручению мэра Наталии Макаревич для профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал ИА «ОнлайнТамбов.ру» начальник отдела обслуживания остановочных павильонов МУ «Пассажирские перевозки» Герман Зубков, специалисты делают всё возможное, чтобы проезд на общественном транспорте был как можно безопаснее.

За сентябрь и октябрь провели порядка 500 обработок, некоторые остановки продезинфицировали по несколько раз. Их выбор зависит от плотности пассажиропотока.

Сотрудники МУ «Пассажирские перевозки» сначала отмывают павильоны, а затем уже приступают к санитарной обработке. Процедура повторяется через несколько дней.

Всего в городе 360 остановочных павильонов, 280 из них — в муниципальной собственности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020