Остановочные павильоны продезинфицировали в Тамбове

В Тамбове проводят санитарные обработки остановочных павильонов. Это делается по поручению мэра Наталии Макаревич для профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал ИА «ОнлайнТамбов.ру» начальник отдела обслуживания остановочных павильонов МУ «Пассажирские перевозки» Герман Зубков, специалисты делают всё возможное, чтобы проезд на общественном транспорте был как можно безопаснее.

За сентябрь и октябрь провели порядка 500 обработок, некоторые остановки продезинфицировали по несколько раз. Их выбор зависит от плотности пассажиропотока.

Сотрудники МУ «Пассажирские перевозки» сначала отмывают павильоны, а затем уже приступают к санитарной обработке. Процедура повторяется через несколько дней.

Всего в городе 360 остановочных павильонов, 280 из них — в муниципальной собственности.