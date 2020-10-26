Оценку квалификации выпускников колледжа провели в Магаданской области

В Магаданской области на учебном полигоне Хасынского филиала горно-строительного колледжа прошел демонстрационный экзамен по компетенции «Управление бульдозером». Оценку выпускникам дали представители работодателей и призер национального чемпионата WorldSkills-2017. Независимая оценка квалификации прошла в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Студенты продемонстрировали знания правил дорожного движения и умение управлять тяжелой техникой. Перед сдачей экзамена они прошли учебную практику с максимальным приближением к производственной ситуации, сообщает ИА MagadanMedia. Хасынский филиал горно-строительного колледжа готовит рабочие кадры для наиболее востребованных на Колыме отраслей. В прошлом году появилась новая специальность — «Открытые горные работы». Показатель трудоустройства выпускников данного направления превышает 90%.

Среди массовых профессий больше всего денег предлагают комплектовщикам, укладчикам, таксистам, разнорабочим и грузчикам. Об этом говорится в исследовании рынка вакансий сервиса «Работа.ру». Одной из наиболее популярных вакансий оказался комплектовщик. Самую большую зарплату специалистам по хранению и учету товаров предлагают в Мордовии — в среднем до 91 тыс. рублей в месяц, в Москве — до 74 тыс. рублей в месяц. Много предложений с привлекательным заработком доступно для водителей такси. В Магаданской области их зарплаты могут достигать 108 тыс. рублей в месяц.