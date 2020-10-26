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Около 700 деревьев и 3 тыс. кустарников высадили в Челябинске

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В Челябинске за неделю высадили около 700 крупномерных деревьев и 3 тыс. кустарников. Об этом на аппаратном совещании сообщил председатель комитета дорожного хозяйства администрации города Александр Барыкин.

По его словам, на сегодняшний день работы по высадке деревьев в городе завершены на 75%. На этой неделе планируется провести компенсационную высадку крупномерных деревьев на площади Ярославского, пишет сайт 1obl.ru.

Подрядчики также начали сносить и выкорчевывать старые деревья на гостевых маршрутах. На их месте появятся крупномеры.

Глава города Наталья Котова обратила внимание Барыкина на то, что жителей оставляют в неведении относительно работ, и поручила доводить эту информацию до населения.

В августе заместитель мэра Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев сообщил, что все основные работы по преображению Кировки — пешеходного участка улицы Кирова — будут завершены до конца этого года.

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