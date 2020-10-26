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Для поисков пропавших при крушении вертолета под Вологдой привлекли Ми-8

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Для поиска людей, пропавших при крушении вертолета Robinson R44 в Вологодской области, привлекли вертолет Ми-8. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 октября на сайте регионального управления МЧС России.

«Спасатели с высоты обследуют акваторию и прибрежную территорию от Великого Устюга до места происшествия», — сообщили в ведомстве.

20 октября легкомоторный вертолет упал в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. По предварительным данным регионального МЧС, погибли два человека, пилот и пассажир.

О том, что на борту находился директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев, сообщалось 20 октября. Позднее его гибель подтвердил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В этот же день в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета.

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