Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей первый раз с 25 сентября. Об этом свидетельствуют данные площадки в понедельник, 26 октября.

Согласно данным на 16:54 мск, курс евро опустился на 0,34% к закрытию предыдущей сессии — до 89,98 рубля. Последний раз евро торговался ниже 90 рублей 25 сентября текущего года.

По данным на 17:00 мск, курс евро находился на отметке 89,87 рубля, курс доллара опускался на 0,1% — до 76,05 рубля.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2020 года курс рубля укрепится.

В тот же день помощник президента Максим Орешкин заявил, что рубль может отыграть часть потерь в будущем, как это было после весеннего ослабления. По его словам, валюта может колебаться как в ту, так и в иную сторону и на нее зачастую действуют какие-то временные факторы, в частности «рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках».