Арестованы участники крупнейшей в Приангарье группы «черных лесорубов»

Суд в Иркутске арестовал лидера и семерых участников крупнейшего преступного сообщества «черных лесорубов» на территории региона за последние 20 лет. Об этом сообщила в понедельник, 26 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Иркутским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении лидера и семерых участников преступного сообщества, которые признаны виновными в серии тяжких и особо тяжких преступлений в сфере нелегальной лесозаготовки на территории Приангарья. Сообщество являлось одной из самых крупных группировок «черных лесорубов» региона за последние 20 лет», — отметила Волк.

Организатору преступной группы назначили 13 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Остальные участники арестованы на сроки от 3 до 7 лет.

В 2015 году были задержаны 30 фигурантов, в 2019 году 22 активных участника группы получили от 2,5 до 5,5 года колонии.

«Следствием установлено, что общий ущерб лесам и находящимся в них природным объектам составил почти 18 млн рублей. При этом половина чистой прибыли оставалась у лидера сообщества. В среднем он получал 300 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, бригада нелегальных лесорубов получала по 6 тыс. рублей за один грузовой автомобиль древесины. Старший бригадир зарабатывал от 35 тыс. до 50 тыс. рублей ежемесячно», — подчеркнула Волк.

Объем материалов уголовного дела насчитывает свыше 300 томов. Полицейские провели 56 проверок с выездом в отдаленные лесные массивы, допрошено более 200 свидетелей, проведены 42 сложные криминалистические экспертизы.

«Особая сложность в расследовании уголовного дела заключалась в активном противодействии значительной части участников сообщества. Обвиняемые, которые сотрудничали с правоохранительными органами, оказывались под постоянным давлением бывших подельников. Для обеспечения их безопасности применялись меры государственной защиты», — сказала Волк.

Ранее, 27 июля, Лесозаводский районный суд в Приморье признал виновными в незаконной вырубке леса 11 человек. Преступная группа с декабря 2016 года по февраль 2017 года незаконно вырубила деревья четырех пород объемом 245 куб. м на территории Пантелеймоновского участкового лесничества.